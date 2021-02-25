Брянский чиновник помог другу завладеть чужим домом

Преступление выявили в Навлинском районе.

Заместитель главы администрации Навлинского района вскоре окажется на скамье подсудимых по обвинению в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере. Его уголовное дело передают в суд.

Как сообщает региональное СУ СК, не позднее февраля 2015 года чиновник, который тогда занимал должность главы Бяковской сельской администрации, выдал своему знакомому выписку из похозяйственной книги, содержащую ложные сведения.

С этим документом товарищ главы незаконно зарегистрировал на свое имя право собственности на жилище, принадлежащее другим лицам, нарушив таким образом их конституционные права.

Преступление выявили оперативные сотрудники региональных МВД и ФСБ России. Транспорт чиновника арестовали.

Сейчас он дожидается суда.