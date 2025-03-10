Брянский депутат вручил медаль фронтовой медсестре

Брянский депутат вручил памятную медаль фронтовой медсестре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Международный женский день депутат Брянской областной Думы Святослав Лось пришёл в гости к Таисии Ивановне Савченко. Он поздравил её с праздником и вручил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Таисия Савченко родилась 19 марта 1926 года в Новозыбкове. В годы Великой Отечественной войны она служила фронтовой медсестрой. Ветеран награждена орденом Отечественной войны второй степени. После войны Таисия Савченко работала на швейной фабрике. Она воспитала троих сыновей.

Фото: Новозыбковская городская администрация