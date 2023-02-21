Брянский депутат встретился со школьниками

Брянский депутат Александр Постоялко встретился со школьниками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Герой Российской Федерации и председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту Александр Постоялко встретился с брянскими школьниками. Мероприятие состоялось в детском технопарке «Кванториум» в рамках проекта «Диалоги с Героями». Вопросы парламентарию смогли задать дистанционно и учащиеся из Суземского, Дубровского, Жуковского районов, а также мобильного технопарка «Кванториум» Орловской области. Александр Постоялко рассказал школьникам о себе и ответил на вопросы ребят.

Всероссийский проект «Диалоги с Героями» действует с 2016 года в рамках программы федерального проекта «Роспатриот» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Российской ассоциации Героев и Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России».