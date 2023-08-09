Брянский Дворец единоборств представят на ВДНХ в Москве на выставки-форуме «Россия». Об этом рассказали в группе учреждения в ВКонтакте.

4 ноября в Москве на ВДНХ откроется Международная выставка-форум «Россия». на экспозиции представят 89 регионов страны. В числе участников — Брянская область.

Регион представит на выставке свои достижения, в числе которых и Дворец единоборств имени Артема Осипенко в Брянске.

Пресс-служба спорт учреждения смонтировала ролик о Дворце. Для подписчиков группы в ВКонтакте устроили предпремьерный показ.