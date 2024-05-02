Брянский эксперт Сергей Горелов оценил скорость ремонта дорог

В областном центре полным ходом идёт сезон дорожного ремонта. Скорость работ на городских магистралях оценил участник «Экспертного клуба» из Брянской области Сергей Горелов. Он напомнил, как первый масштабный ремонт улицы Калинина несколько лет назад стал событием для автомобилистов, хоть и стал причиной пробок.

«Если бы тогда мне сказали, что размах может увеличиться на порядок, я бы не поверил. Как производственник не поверил бы – нужны соответствующие мощности, техника, люди, материалы. Да и сложно было представить, как можно делать масштабный ремонт, не блокируя городское движение на месяц-другой», – подчеркнул Сергей Горелов.

Эксперт добавил, что происходящее в городе сейчас его очень радует.

«Здоровенный участок Калинина заасфальтировали за одну ночь. На Московском работы ведутся с невиданной скоростью. А ещё ряд магистралей уже отфрезерован и ждёт свежего асфальта. При этом основные работы выполняются ночью, чтобы не мешать движению», – добавил Сергей Горелов.

Эксперт поблагодарил всех организаторов ремонта – от бизнеса до брянской администрации, горсовета и правительства области.

«Сложная и масштабная задача решается на высоком организационном и техническом уровне», – заключил Сергей Горелов.