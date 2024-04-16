Брянский эксперт Сергей Горелов прокомментировал капремонт Московского проспекта

В Брянске стартовал капитальный ремонт главной магистрали Фокинского района Брянска. Масштабное преображение прокомментировал участник «Экспертного клуба» из Брянской области Сергей Горелов.

«С замиранием сердца гляжу на начало работ на проспекте Московском. Размах – потрясающий. Причём, дорожники умудрились не блокировать одну из главных транспортных артерий города», – подчеркнул Сергей Горелов.

Эксперт выразил обеспокоенность тем, что при строительстве проспекта специалисты не рассчитывали на такое число машин. И причина в недолговечности ремонта дороги в изначальном проектировании, а не в технологиях укладки асфальта.

«Чтобы обеспечить долговечность проезжей части в современных условиях, придётся задуматься даже не о капитальном ремонте, а строительстве с нуля. Нужно будет проектировать дорогу на проспекте Московском по существующим ныне требованиям, а затем, в соответствии с проектом, рыть котлован, делать подстилающие слои, укладывать геотекстиль. Это будет чрезвычайно сложно – под проезжей частью проходит множество линий коммуникации», – добавил Сергей Горелов.

Эксперт отметил, что непростую задачу специалистам удастся решить.

«Но, уверен, рано или поздно эта непростая задача будет решена. Сейчас же, надеюсь, брянские автовладельцы понимают, что «вечного асфальта» не получится», – заключил Сергей Горелов.