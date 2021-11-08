Брянский филиал РАНХиГС остается на дистанционном обучении

Дистант в вузе продлили до 14 ноября.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Брянском филиале РАНХиГС продлили дистанционный формат обучения с 8 по 14 ноября. Это касается как очников, так и заочников.

Обучение проходит в информационно-образовательной среде вуза, где у каждого студента есть личный виртуальный кабинет.

При этом ряд дисциплин в филиале, вне зависимости от ситуации с коронавирусом, реализуется только дистанционно. Это нововведение 2020 года. Курс состоит из видеолекций, блока заданий для самостоятельного изучения и справочных онлайн-материалов. Завершает курс итоговое компьютерное тестирование.

Смешанный формат обучения позволяет студентам РАНХиГС в любое время быть готовыми к переведению в дистант. В вузе возможность удаленного обучения назвали важным трендом современного образовательного процесса.

«Одно из ключевых направлений – цифровая трансформация наших образовательных и управленческих практик, что подразумевает существенные изменения всей управленческой и образовательной модели Президентской академии, – сказал ректор РАНХиГС Владимир Мау на недавней встрече с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. – Результатом станет индивидуализация образовательных траекторий, причем не в формате курсов по выбору, а с учетом личных достижений, персональных возможностей и личностной профессиональной диагностики».

Программы дополнительного профессионального образования будут реализовываться в Брянском филиале РАНХиГС в смешанном формате: очно и с применением дистанционных технологий.

9 ноября в филиале стартует один из таких образовательных проектов – программа дополнительного профессионального образования «Эффективный руководитель». Обучаться будут госслужащие Брянской области.