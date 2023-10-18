Брянский фонд «Защитники Отечества» обсудил сотрудничество с некоммерческими организациями

Брянский фонд «Защитники Отечества» обсудил работу с ветеранами спецоперации с представителями некоммерческих организаций. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В брянском филиале фонда «Защитники Отечества» прошла встреча с представителями некоммерческих организаций региона. Там обсудили совместную работе по сопровождению ветеранов спецоперации и их родных.

Будущие партнеры наметили совместные проекты в области медицинской реабилитации, психологической помощи, а также культурные и спортивные мероприятия.