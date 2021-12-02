Брянский гинеколог запустила челлендж в поддержку врачей из ковидных госпиталей

Олеся Глушенкова предложила благодарить медиков в соцсетях.

Акушер-гинеколог брянской клиники «Мой доктор» Олеся Глушенкова запустила в социальной сети запустила челлендж «Врачи, мы с вами!» в поддержку медицинских работников.

«Сегодня ты студентка, а завтра – акушер-гинеколог и прекрасно понимаешь сложность работы врачей. Особенно тех, кто круглосуточно дежурит в ковидариях. И свой Новый год они, скорее всего, проведут в госпитале, а не в кругу семьи, с детьми. Под бой кремлевских курантов продолжат сражение в «красной зоне». За жизнь и здоровье каждого пациента! Ведь нет ничего более ценного, чем жизнь человека», – сообщила Олеся Глушенкова.

Она предложила подписчикам присоединиться к челленджу. Его участником может стать любой желающий. Для этого необходимо в своем аккаунте опубликовать добрую историю о враче, которого хочется поблагодарить, и сопроводить пост хештегом «Врачи, мы с вами!».

«Передадим эстафету друзьям, знакомым… В знак поддержки врачей, которые любят своих пациентов. А без любви в этой профессии не остаются», – отметила Олеся Глушенкова.