Брянский главарь экстремистов получит до десяти лет лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

В феврале 2020 года 19-летний житель Брянщины организовал экстремистское сообщество. Он создал иерархию власти в группе, в которой продвигал идеи национализма. Склонял людей совершать преступления.

До января 2021 года националист искал единомышленников в соцсетях и вербовал их.

Но планы не осуществились, его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела уже завершилось. Дело направили в суд. За преступления главарю экстремистов грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.