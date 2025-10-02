Брянский государственный университет отпраздновал юбилей

Брянский государственный университет отпраздновал 95-летний юбилей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В Брянском государственном университете прошёл торжественный учёный совет в честь 95-летнего юбилея вуза. Коллектив поздравил руководитель Советского района Брянска Денис Семёнов. Он передал ректору Андрею Антюхову памятные адреса от администрации Советского района и от заместителя председателя Брянской областной Думы Сергея Антошина.

«Труд педагога – это великая и почётная миссия. Во все времена преподаватели вашего вуза являли для подрастающего поколения пример патриотизма и самопожертвования. Недаром перед входом в вуз стоит памятник учителям, погибшим в Великую Отечественную войну. И сегодня вы продолжаете не только давать студентам профессиональные знания, но и воспитываете патриотов России», — подчеркнул Денис Семёнов.

1930 году был основан Новозыбковский государственный педагогический институт. В 1976 году его перевели в областной центр и переименовали в Брянский государственный педагогический институт. А в апреле 1995 года вуз стал университетом.

В настоящее время в университете на 11 факультетах учатся более 6 000 студентов, а также около 300 граждан из 11 стран.