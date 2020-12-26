Брянский губернатор объявил 31 декабря выходным

Однако обязателен к исполнению губернаторский указ только для региональных чиновников.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз издал вчера указ, объявляющий 31 декабря 2020 года выходным днем. Однако, как следует из самого текста указа, требование предоставить сотрудникам в последний день уходящего года выходной с сохранением зарплаты распространяется только на органы исполнительной власти регионального уровня.

В отношении муниципальных структур и предприятий всех форм собственности в тексте указа содержится только рекомендация поступить аналогичным образом.

Рекомендацию оюъявить 31 декабря выходным ранее озвучил на первом заседании нового состава Госсовета озвучил президент РФ Владимир Путин. В ответ на предложение об этом лидера фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова глава государства пояснил, что инициативу поддерживает, но времени для ее реализации на федеральном уровне уже не осталось. Поэтому президент рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным.

Ранее правительство РФ объявило выходным 31 декабря 2021 года. На него перенесли один из дней новогодних праздников 2022 года, выпадающий на выходные.