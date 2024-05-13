Бюджетники Брянска будут отдыхать в Радоницу

Работники бюджетных организаций Брянска будут отдыхать в Радоницу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске 14 мая будет выходным днём. Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. Такое решение связано с празднованием Радоницы.

Отдыхать в этот день будут сотрудники на отраслевые и территориальные органы Брянской городской администрации, а также организации и учреждения, финансируемые за счёт бюджета городского округа.

Аналогичное решение в мэрии рекомендуют принять и руководителям предприятий всех форм собственности.