Брянский губернатор обязал глав муниципалитетов следить за мемориалами

Брянский губернатор обязал глав муниципалитетов следить за порядком на воинских мемориалах в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
9 мая 2025 отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника в регионе традиционно приводят в порядок объекты воинской славы. Их в Брянской области 1900: 1016 мемориалов и памятников, а также 884 воинских захоронения. Эту тему обсудили на совещании в областном правительстве.
«Памятники воинской славы — живые символы истории, они служат напоминанием о трагических страницах истории, о тех, кто отдал свои жизни ради будущего нашей великой России. Наша святая обязанность — содержать их в надлежащем состоянии, чтобы достойно чтить память земляков, павших в годы Великой Отечественной войны», – отметил губернатор региона Александр Богомаз.
Глава области добавил, что основная часть мемориальных объектов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, но к некоторым есть замечания.
«Главы муниципальных образований несут личную ответственность за каждый памятник и воинский мемориал, и в течение месяца все объекты должны быть приведены в порядок — контроль за этим будет еженедельный», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
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