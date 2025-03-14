Брянский губернатор передал юбилейную медаль легендарному сталевара Александру Александровичу Мельникову. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз побывал в гостях у участника Великой Отечественной войны и легендарного сталевара Александра Александровича Мельникова. По поручению Президента России Владимира Путина он вручил ветерану медаль к 80-летию великой Победы.

Александр Мельников участвовал в освобождении Финляндии, Эстонии и Венгрии, а также воевал на Ленинградском и 2-м Украинском фронтах. Он награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и медалью «За Победу над Германией».

«В 1950 году началась стальзаводская «летопись» фронтовика. Он стал одним из лучших сталеваров. Лишь в 1987 году ушел на заслуженный отдых, но все равно не перестал трудиться», – уточнил Александр Богомаз.

Александр Мельников награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Ленина.

«Горжусь тем, что такие люди, как Александр Александрович Мельников, живут в нашей родной Брянской области!» – заключил Александр Богомаз.