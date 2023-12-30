Брянский губернатор помог юному Артёму стать машинистом локомотива
Брянский губернатор помог юному Артёму исполнить мечту и на час стать машинистом локомотива. Об этом глава региона рассказал в своём телеграмм-канале.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз исполнил мечту юного Артёма в рамках акции «Елка желаний». Мальчик хотел увидеть, как машинист управляет поездом и прокатиться в кабине локомотива.
«Артём целый час ехал в кабине машиниста по заснеженному лесу вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, а потом вместе с мамой поделился со мной впечатлениями по телефону», – рассказал Александр Богомаз.
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