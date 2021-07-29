Брянский губернатор пообещал новые авиарейсы в Крым

Он сообщил, что «думает» решением вопроса.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз обсудил с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым перспективы сотрудничества в сфере межрегионального туризма. В Крыму Богомаз побывал в минувшие выходные, отметив на полуострове День военно-морского флота РФ.

«Хотелось бы обсудить вопрос отдыха детей и жителей Брянской области на территории Крымского полуострова. В Симферополь летает прямой рейс из Брянска. Я думаю об увеличении количества рейсов между Брянской областью и Крымом», – сообщил брянский губернатор на встрече с главой Крыма.

В 2019 году из Международного аэропорта Брянск в Симферополь вылетели 3839 пассажиров, в планах на 2021 год – перевезти более 5000 человек.

С начала года автотранспортом до Крыма добрался 2791 брянец. Железнодорожный транспорт, по данным на 26 июля, доставил на полуостров 481 пассажира.