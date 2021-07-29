Брянский губернатор пообещал новые авиарейсы в Крым

Он сообщил, что «думает» решением вопроса.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз обсудил с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым перспективы сотрудничества в сфере межрегионального туризма. В Крыму Богомаз побывал в минувшие выходные, отметив на полуострове День военно-морского флота РФ.
«Хотелось бы обсудить вопрос отдыха детей и жителей Брянской области на территории Крымского полуострова. В Симферополь летает прямой рейс из Брянска. Я думаю об увеличении количества рейсов между Брянской областью и Крымом», – сообщил брянский губернатор на встрече с главой Крыма.
В 2019 году из Международного аэропорта Брянск в Симферополь вылетели 3839 пассажиров, в планах на 2021 год – перевезти более 5000 человек.
С начала года автотранспортом до Крыма добрался 2791 брянец. Железнодорожный транспорт, по данным на 26 июля, доставил на полуостров 481 пассажира.
29.07.2021 18:21
В Смоленске возбудили дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя областного центра. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по статье по статье “Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично”. По данным следствия, подозреваемый, с целью формирования в
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Пока бывшие одиннадцатиклассники отдыхают от экзаменов и с трепетом ждут приказов о зачислении в вузы, в администрации региона подвели итоги проведения ЕГЭ-2021 и проанализировали полученные выпускниками результаты. На всё 100! Рабочее совещание, посвящённое этому вопросу, прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Напомним, основной период ЕГЭ в этом году продлился с 31 мая по 25 июня.
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Объем промышленной очистки воды на МЖД увеличен в 2 раза в первом полугодии
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