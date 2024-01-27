Брянский губернатор пообщался с жителями блокадного Ленинграда в памятную дату. Об это. Глава региона рассказал в своих соцсетях.

27 января в России отмечают 80-летие со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«В ходе битвы за Ленинград брянцы сражались на земле, на воде и в воздухе, были среди солдат и офицеров всех родов войск: от рядовых солдат и матросов до военачальников. Воевали отважно, мужественно. На Ленинградском, Волховском, Карельском фронтах, сформированных в 1941 году, сражались не менее 10 тысяч уроженцев Брянщины. Многие из них погибли, тысячи были удостоены боевых наград»,— отметил губернатор Александр Богомаз.

Глава региона позвонил брянцам, которые пережили ленинградскую блокаду. В их числе и Людмила Ивановна Самотесова. Она потеряла в блокаду двух братьев. Людмила Самотесова — олимпийская чемпионка, рекордсмен СССР, Европы и мира по лёгкой атлетике. В беге она завоевала более 500 медалей.