Брянский губернатор поручил благоустроить площадь перед ДК БМЗ

Реконструкция ДК системообразующего предприятия областного центра завершится полностью в этом году.

На состоявшемся на днях совещании в правительстве Брянской области, участники которого обсудили реализацию в регионе нацпроекта «Культура», губернатор Александр Богомаз проучил мэрии Брянска проработать планы по благоустройству площади перед ДК БМЗ.

— Парк сделан хороший, сам дом культуры, памятник реконструировали, теперь надо обратить внимание на площадь и привести ее в хорошее состояние, — отметил глава региона.

Второй этап реконструкции самого ДК завершился в прошлом году. Капитально отремонтированы были не только парадными, но и служебные помщения. В результате в ДК стало более комфортно не только зрителям, но и его сотрудникам.

Полностью крупнейшая в истории ДК реконструкция завершится в этом году.