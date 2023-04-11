Брянский губернатор поручил закончить ямочный ремонт к 1 маю

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пригрозил кадровыми изменениями главам за незавершенный к 1 маю ямочный ремонт дорог. Об этом глава региона написал в своих соцсетях.

На оперативном совещании Александр Богомаз поручил главам муниципальных образований, Брянской городской администрации, «Брянскавтодора» закончить ямочный ремонт дорог в раойнных и областном центрах к 1 маю.

«За поставленный срок должен быть выполнен весь объем запланированного ремонта большими картами, и чтобы сразу велось асфальтирование, с соблюдением всех технологий, а не оставались вырезанные ямы на дороге неделями! По всему Брянску нужно выполнить 4 тысячи кв. метров ремонта, и это абсолютно реальная задача, но только если работать и контролировать дорожников каждый день, а не раскачиваться в течение месяца! Ежедневно главы всех муниципальных образований должны отчитываться по объему выполненных работ, и если я не увижу результата, будут приняты соответствующие кадровые решения», – подчеркнул глава региона.