Брянский губернатор поучаствовал в совещании МЧС России о готовности в половодью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В МЧС России зампредседателя Правительства России Дмитрий Патрушев провёл всероссийское селекторное совещание. Речь шла о готовности к сезонным рискам. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии участвовал губернатор Александр Богомаз и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

Дмитрий Патрушев призвал глав регионов обратить внимание на состояние гидротехнических сооружений, бесхозяйных объектов, ливневых систем и подмостовых пространств, а также провести работу по установлению зон затопления и их защите.

«Для отработки практических действий по ликвидации возможных последствий половодья и природных пожаров в регионах стартовали командно-штабные учения. Они пройдут в два этапа под личным контролем главы МЧС России. В районы условных ЧС выдвинуты оперативные группы, силы пожарно-спасательных подразделений. Применяется инженерная и специальная техника, воздушные суда, беспилотники. С помощью системы космического мониторинга разработаны ортофотопланы паводкоопасных участков и модели развития пожароопасной обстановки. В тренировке задействованы более 48 тысяч человек и 14 тысяч единиц техники», — уточнил Александр Богомаз.