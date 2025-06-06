Брянский губернатор поздравил с праздником соцработников

Брянский губернатор вручил награды соцработникам в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В преддверии Дня социального работника в Брянске прошло торжественное мероприятие. Его посвятили 25-летию создания социальных служб.

Социальных работников с профессиональным праздником поздравил губернатор Александр Богомаз.

«Ваши заслуги в решении приоритетных вопросов, о которых мы сегодня говорили, заслуживают самых теплых слов благодарности! Люди видят вашу работу, благодарят вас, вы достойно представляете Брянскую область на всероссийском уровне. Многие работники не раз получали заслуженные награды Министерства труда и социальной защиты России, Губернатора и Правительства Брянской области, Брянской областной Думы», — подчеркнул Александр Богомаз.

На мероприятии впервые почётное звание Брянской области «Заслуженный работник социальной защиты населения Брянской области» получили три специалиста. Также отличившимся работникам отрасли вручили заслуженных наград. После этого прошёл праздничный концерт, подготовленный лучшими творческими коллективами Брянска.