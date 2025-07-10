Брянский губернатор проверил ход строительства медуниверситета

Брянский губернатор проверил ход строительства филиала Первого Московского государственного медицинского университета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз побывал на строительной площадке филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Под учебное заведение реконструируют бывшее здание УМВД.

«В здании учебного корпуса строители приступили к кровельным работам — полностью меняют на новую стропильную систему, обрешетку. Технология отработана, поэтому здесь задержек никаких быть не должно. Самые сложные работы уже выполнены, но объем еще большой» , – отметил Александр Богомаз.

В ближайшую неделю территорию вокруг здания расчистят от строительного мусора. Там начнут обустраивать теплотрассу и устанавливать новую котельную.

В зданиях общежития и спортзала продолжается отделка. Там в ближайшее время начнётся облицовка фасада зданий.