Брянский губернатор рассказал, как организована вакцинация жителей отдаленных населенных пунктов региона

На прививку жителей отдаленных деревень будет привозить спецтранспорт.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром понедельника выступил в прямом эфире федерального телеканала «Россия-24» и рассказал, как в регионе организована вакцинация от коронавируса.

Отвечая на вопрос журналитста, будет ли возможность сделать прививки у жителей отдаленных населенных пунктов, глава региона сообщил, что для этого созданы все условия.

Вакцина развозится по области спецтранспортом, который закупило ГУП «Брянскфармация». Это автомобилис рефрежиратором, позволяющим в дороге выдерживать необходимую температуру — мину 16 градусов.

За прививочную кампанию на местах отвечают главы муниципальных образований и главврачи ослуживающих эти территории медучреждений. Будет также организована доставка на вакцинацию жителей отдаленных населенных пунктов спецтранспортом в дни прививок.

Сегодня на Брянщине, как и по всей стране, начались массовая вакцинация от коронавируса.