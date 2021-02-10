Брянский губернатор рассказал о победе над коронавирусом

По его словам, ситуация с пандемией в регионе находится под контролем.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о победе над коронавирусом. Ситуацию он прокомментировал 9 февраля во время вручения ключей от машин учреждениям здравоохранения региона.

«Можно уже сказать, что мы побеждаем COVID-19. Есть и лекарства, и вакцина, идет прививочная кампания, и когда мы получим коллективный иммунитет, сможем снять маски и жить привычной жизнью, как раньше… Наши лечебные учреждения, наши медицинские работники показали себя с лучшей стороны, мы вместе смогли спасти жизни наших жителей и взять ситуацию с пандемией под контроль», – сообщил Александр Богомаз.

По его словам, «и власть, и население поняли, кто является главными героями нашего времени». «Человека нужно и лечить, и учить, и эти две составляющие – основа любого государства и нашей страны», – также отметил он.