Брянский губернатор рассказал об оставшимся без выплат военном

Губернатор Брянской области рассказал об оставшимся без выплат добровольце, раненном на спецоперации. Глава региона опубликовал пост в своем телеграм-канале.

Губернатор Брянской области прибыл в Мглин. Там он пообщался с участником специальной операции, который ушёл на фронт добровольцем и был ранен. Мужчина не получает никаких выплат, а работать не может по состоянию здоровья.

«У нас в области принят целый комплекс мер поддержки наших защитников и их семей. В ближайшее время состоится заседание Брянской областной Думы, на котором будет принято решение о выплатах участникам специальной военной операции, получившим ранения разной степени тяжести», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.