Брянский губернатор сообщил о купленных сертификатах у заболевших COVID-19

Александр Богомаз назвал вакцинацию единственным спасением от пандемии.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал ситуацию, связанную с привитыми от коронавируса россиянами, впоследствии тяжело переболевшими.
Со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга Богомаз сообщил, что «сертификаты о вакцинации 80% людей, которые тяжело переболели коронавирусом и заявили, что привились вакциной «Спутником V», были поддельными».
«Это было установлено, после того как в условиях стационаров выявили, что у людей отсутствуют маркеры, указывающие на то, что человек вакцинировался, в 80% случаев. То есть люди идут в кабинет на вакцинацию, а вакцина выливается в раковину. А пишут, что человек привит. Такими действиями человек подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей», – заявил брянский губернатор.
Он также назвал ситуацию с распространением инфекции сложной.
«Вирус уже практически везде. От него только одно спасение — вакцинация. Но вакцинация должна быть реальной», – заключил Богомаз.
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