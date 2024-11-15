Брянский губернатор вручил медаль директору МХАТа

Брянский губернатор вручил памятную медаль директору МХАТа в благодарность за гастроли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянском областном драматическом театре им. А. К. Толстого прошли гастроли Московского художественного академического театра имени Максима Горького. Столичные артисты привезли спектакли «Пигмалион» (12+) и «Васса Железнова» (12+).

Труппа из 55 человек приехала с приграничный Брянск по приглашению Народного артиста России , уроженца Брянщины Михаила Кабанова.

«Мы с ним выросли в одной деревне, учились в одной школе, где мой отец преподавал. Человек из стародубской деревни, начинавший здесь, на сцене Брянского театра драмы и добившийся своим трудом больших высот! И самое главное, помнящий свою малую Родину и свой долг перед брянскими зрителями, которые любят театр. Это пример для нашей молодежи: не так важно, где ты родился, где вырос. Очень важно, какие цели и задачи ставишь перед собой. Как реализуешь то, что дала тебе природа», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Глава региона наградил памятной медалью «80 лет освобождения Брянской области» генерального директора театра Владимира Кехмана и Народного артиста Российской Федерации Михаила Кабанова. А весь коллектив отмечен Благодарственным письмом губернатора.