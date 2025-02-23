Брянский губернатор вручил жителя региона государственные награды

В Правительстве Брянской области накануне Дня защитников Отечества прошла торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Их вручал губернатор региона Александр Богомаз.
«Наша страна проходит через серьезные испытания, мы отстаиваем правду, справедливость, суверенитет России. На передовой этой борьбы те, кто исполняет воинский, профессиональный, гражданский долг в зоне специальной военной операции. Они честь и гордость родной земли, великой России!» – подчеркнул Александр Богомаз.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили сотрудники промышленных предприятий за вклад в обороноспособность и промышленный суверенитет России. Брянские аграрии награждены медалями «За труды по сельскому хозяйству» и званиями заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации.
«Наш агропромышленный комплекс всегда славился настоящими профессионалами, труд которых заслуженно пользуется почетом и уважением. Именно усилиями тех, кто работает в поле, на производствах, в науке, наше сельское хозяйство, стало настоящим локомотивом экономики», – отметил Александр Богомаз.
Также брянцы отмечены Благодарностью Президента Российской Федерации.
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