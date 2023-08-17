Брянский губернатор встретился с гендиректором «Газпром трансгаз Москва»

Губернатор Брянской области обсудил сохранение исторической памяти с гендиректором «Газпром трансгаз Москва» Александром Бабаковым. Об этом глава региона написал в своих соцсетях.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Москва» Александром Бабаковым. Они обсудили работу предприятия по сохранению исторической памяти обрянцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.
«В прошлом году в рамках «Вахты Памяти» брянские поисковики обнаружили останки 30 погибших красноармейцев и 120 мирных жителей, которые были захоронены в рамках проекта «Без срока давности», участником которого Брянская область является уже пять лет. В селе Холмецкий Хутор Брасовского района сводным поисковым отрядом «Газпром трансгаз Москва» в этом году были обнаружены останки 277 мирных жителей, в том числе 94 детей» , – отметил глава региона.
Александр Богомаз отметил, что в честь 80-летия освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков на месте захоронения появится мемориальный комплекс «Ангелы».
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