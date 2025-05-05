Брянский губернатор встретился с руководством федерации профсоюзов

Брянский губернатор провёл традиционную майскую встречу с руководством федерации профсоюзов. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Традиционную майскую встречу провёл губернатор Брянской области Александр Богомаз с руководством Федерации профсоюзов региона и областных организаций профсоюзов. Там обсудили взаимодействие государства, бизнеса и профсоюзов, аткже «Достойный труд — гарантия победы» — под таким девизом в этом году состоялась Первомайская акция профсоюзов. 2025 год в рамках празднования 80-летия Великой Победы и 120-летия профсоюзного движения в России объявлен Годом трудовой доблести «Всё для победы!» – уточнил Александр Богомаз.

Федерация профсоюзов Брянской области объединяет более 83 тысяч человек. Почти 40% из них – специалисты в возрасте до 35 лет.

«Это будущее нашего региона. Они трудятся в различных отраслях экономики, реализуют перспективные проекты, видят себя здесь, в Брянской области, такие кадры надо поддерживать», – заключил Александр Богомаз.