Брянский губернатор записал видеопоздравление к 8 Марта (ВИДЕО)

Александр Богомаз прочитал женщинам стихи.

Губернатор Брянской области поздравил женщин с 8 Марта. К празднику он записал видеопоздравление.

В него вошли кадры, сделанные во время встреч Александра Богомаза с заместителем председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы РФ, Героем Советского Союза Валентиной Терешковой, председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, и другие.

«Это именно вы, дорогие женщины, умеете совмещать преданность профессии с заботой о семье и доме, при этом всегда радуете своей красотой», – говорится в поздравлении.

В завершение брянский губернатор прочитал стихотворение.