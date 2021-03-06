Брянский губернатор поздравил Валентину Терешкову с днем рождения
Он назвал ее мудрым и эффективным политиком.
7 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил с днем рождения заместителя председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы РФ, Героя Советского Союза, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову.
«Ваша многолетняя общественно-политическая деятельность направлена на защиту государственного строя и представление интересов граждан, а мудрость, ответственность и принципиальность способствуют эффективному решению самых сложных задач федеративного устройства и регионального развития», – говорится в поздравлении.
Богомаз пожелал Валентине Терешковой «успехов в дальнейших государственных трудах на благо России».
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