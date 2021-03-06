Брянский губернатор поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

«Ваша многолетняя общественно-политическая деятельность направлена на защиту государственного строя и представление интересов граждан, а мудрость, ответственность и принципиальность способствуют эффективному решению самых сложных задач федеративного устройства и регионального развития», – говорится в поздравлении.

Главой Монастырщинского района стал Виктор Титов Виктор Титов стал главой Монастырщинского района, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. Голосование прошло 4 марта 2021 года в рамках заседания местного районного совета депутатов. Титова выбрали из представленных комиссией кандидатов.

Женщина 65 лет погибла при пожаре в Смоленской области В Гагаринском районе произошел смертельный пожар около двух часов ночи 6 марта. К моменту приезда пожарных огонь полностью охватил здание деревянного дома. При проливке и разборе сгоревших конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело 65-летней женщины. Кроме того, с ожогами различной степени тяжести госпитализирован 55-летний мужчина. Причины пожара и ущерб установят специалисты.

В Сафоновском районе Смоленщины насмерть сбили рабочего с завода На производстве «Велес ПАК» в Сафоновском районе произошел несчастный случай со смертельным исходом. 14 февраля при загрузке товара прицеп большегруза наехал на подсобного работника организации. Мужчина умер от полученных травм. Прокуратура направила результаты в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Почти 27 000 смолян привились от COVID-19 В Смоленскую область поступило 34 202 дозы вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего 26 864 смолянина получили свою дозу вакцины от коронавируса. Полностью завершили процедуру вакцинации 15 591 человек. Почти 50% вакцинированных людей – лица старше 60 лет. 46 человек, которые вакцинировались от коронавируса, были старше 90 лет. Самому старшему в апреле 2021 года исполнится 99 лет.

На 5 малых вокзалах МЖД в Смоленской области появились QR-коды с исторической информацией На 5 малых вокзалах Смоленской области – в Вязьме, Сафоново, Рудне, Рославле и Ельне – размещены QR-коды с исторической информацией. Эти здания являются объектами культурного наследия, каждый из которых имеет уникальную летопись. Всего QR-коды с исторической информацией размещены на 25 малых вокзалах Московской железной дороги. – Сохранение культурного наследия – важнейшая составляющая деятельности ОАО «РЖД».