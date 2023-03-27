Руководитель брянской партии поздравил росгвардейцев

Руководитель брянской партии «РОСТА» поздравил росгвардейцев с професстлнальным праздником.

27 марта в России отмечается День войск национальной гвардии. С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов ведомства поздравил директор группы компаний «ЛДС», руководитель Брянского отделения партии «РОСТА» Сергей Горелов.

«Уважаемые росгвардейцы! Дорогие товарищи! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём войск национальной гвардии России.

Росгвардия является надёжной опорой Российской государственности, важной составляющей частью единой системы обеспечения законности и правопорядка.

Сегодняшний праздник отмечается только в седьмой раз, несмотря на это история Росгварди уходит вглубь веков. Сотни лет назад на страже интересов государства стояли дружины русских князей. Во времена Петра Великого в России появляются «гарнизонные войска», которые можно считать прообразом внутренних войск. В 1811 году Российская империя обретает Внутреннюю стражу – прародительницу внутренних войск и современной Росгвардии», – отметил Сергей Горелов.

Он подчеркнул, что войска национальной гвардии выполняют самые серьёзные задачи по защите законных прав и интересов жителей и зарекомендовали себя, как неотъемлемая составляющая по борьбе с терроризмом, экстремизмом и преступностью.

«Военнослужащие-росгвардейцы и сотрудники ежедневно несут охрану общественного порядка на улицах наших городов, обеспечивают охрану особо важных объектов. На протяжении последнего года вы принимаете участие в специальной военной операции. Среди отличившихся и награждённых высокими государственными наградами и уроженцы Брянщины.

Уважаемые товарищи! Вся Россия, в том числе и наша родная Брянская область, гордится вами, гордится вашими подвигами! Со своей стороны предприятия региона, в том числе заводы оборонного комплекса делают и будут делать всё возможное, чтобы выполнение ваших задач, ваша служба проходила максимально эффективно. Поздравляю командиров, весь личный состав Росгвардии, ветеранов! Желаю всем вам, вашим семьям здоровья, успехов, удачи!», – заключил Сергей Горелов.