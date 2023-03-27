Город32

Руководитель брянской партии поздравил росгвардейцев

2023, 27 марта 10:30 Общество
Руководитель брянской партии поздравил росгвардейцев
Источник фото

Руководитель брянской партии «РОСТА» поздравил росгвардейцев с професстлнальным праздником. 

27 марта в России отмечается День войск национальной гвардии. С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов ведомства поздравил директор группы компаний «ЛДС», руководитель Брянского отделения партии «РОСТА» Сергей Горелов. 

«Уважаемые росгвардейцы! Дорогие товарищи! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём войск национальной гвардии России.

Росгвардия является надёжной опорой Российской государственности, важной составляющей частью единой системы обеспечения законности и правопорядка.

Сегодняшний праздник отмечается только в седьмой раз, несмотря на это история Росгварди уходит вглубь веков. Сотни лет назад на страже интересов государства стояли дружины русских князей. Во времена Петра Великого в России появляются «гарнизонные войска», которые можно считать прообразом внутренних войск. В 1811 году Российская империя обретает Внутреннюю стражу – прародительницу внутренних войск и современной Росгвардии», – отметил Сергей Горелов.

Он подчеркнул, что войска национальной гвардии выполняют самые серьёзные задачи по защите законных прав и интересов жителей и зарекомендовали себя, как неотъемлемая составляющая по борьбе с терроризмом, экстремизмом и преступностью.

«Военнослужащие-росгвардейцы и сотрудники ежедневно несут охрану общественного порядка на улицах наших городов, обеспечивают охрану особо важных объектов. На протяжении последнего года вы принимаете участие в специальной военной операции. Среди отличившихся и награждённых высокими государственными наградами и уроженцы Брянщины.

Уважаемые товарищи! Вся Россия, в том числе и наша родная Брянская область, гордится вами, гордится вашими подвигами! Со своей стороны предприятия региона, в том числе заводы оборонного комплекса делают и будут делать всё возможное, чтобы выполнение ваших задач, ваша служба проходила максимально эффективно. Поздравляю командиров, весь личный состав Росгвардии, ветеранов! Желаю всем вам, вашим семьям здоровья, успехов, удачи!», – заключил Сергей Горелов.

Читайте также
Глава Брянска и депутат Госдумы вручили оборудование росвардейцам
03 февраля 16:30
Глава Брянска и депутат Госдумы вручили оборудование росвардейцам
Брянский спикер вручил технику росгвардейцам
31 января 09:34
Брянский спикер вручил технику росгвардейцам
Брянский губернатор встретился с начальником Росгвардии
19 января 08:00
Брянский губернатор встретился с начальником Росгвардии
Брянский губернатор поздравил жителей с Рождеством
07 января 11:38
Брянский губернатор поздравил жителей с Рождеством

Новости регионов

24.03.2023 12:13
15 специальных поездов и почти 100 помп для откачки воды подготовлено на МЖД для работы в период весеннего паводка
На Московской железной дороге завершились мероприятия по подготовке к пропуску паводковых и ливневых вод. Они проводились для обеспечения целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры в период активного таяния снега и ледохода. Так, в настоящее время расчищено от снега и льда около 6,6 тыс. малых водопропускных сооружений (мостов и труб), более 3,7 тыс. км нагорных и водоотводных
23.03.2023 11:23
Юным смолянам рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге
Более 50 воспитанников детского сада № 65 «Дюймовочка» г. Смоленска приняли участие в уроке безопасности, который провели для них железнодорожники. Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам, как необходимо переходить пути, вести себя на платформах, а также познакомили ребят с основными железнодорожными профессиями. Чтобы правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта не забывались, всем участникам
21.03.2023 14:57
Шестая «Ласточка» начнет курсировать ежедневно между Москвой и Смоленском с 1 апреля
С 1 апреля в связи с сезонным увеличением пассажиропотока шестой скоростной поезд «Ласточка» премиум-версии № 743/744 начнет курсировать между Москвой и Смоленском. Состав будет выходить в рейс ежедневно из Москвы в 9:56 и прибывать в Смоленск в 14:10, в обратном направлении станет отправляться в 17:08, а прибывать в конечный пункт в 21:33. Длительность поездки составит чуть

Актуальные темы

Происшествия
Велосипедист погиб в аварии в Севском районе (ВИДЕО)
Политика
Брянские эксперты оценили перспективы сотрудничества России и Китая
Лента новостей
Сельхозпредприятие пострадало при обстреле в Стародубском округе
Лента новостей
Беспилотник атаковал территорию брянского «Транснефть»
Лента новостей
Пять домов повреждены при атаке Климово

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Исследование «Ростелекома»: цифровые сервисы продлевают жизнь малому и среднему бизнесу
Исследование «Ростелекома»: цифровые сервисы продлевают жизнь малому и среднему бизнесу

«Ростелеком» проанализировал профили своих клиентов и выяснил, что использование цифровых технологий увеличивает срок жизни компаний в сегменте малого и среднего бизнеса.

Движение автомобилей через переезд 89 км на станции Карачев в Брянской области будет ограничено с 28 на 29 марта
Движение автомобилей через переезд 89 км на станции Карачев в Брянской области будет ограничено с 28 на 29 марта

С вечера 28 марта до утра 29 марта на переезде 89 км станции Карачев в Брянской области железнодорожники проведут ремонтные работы.

В Брянске прошла региональная Коллегия энергетиков
В Брянске прошла региональная Коллегия энергетиков

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» состоялась региональная Коллегия, на которой были подведены итоги деятельности энергопредприятий в 2022 году и утверждены планы на 2023 год.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.