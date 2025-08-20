Город32

Брянский коллектив завоевал диплом межрегионального фестиваля «Русское поле»

2025, 20 августа 11:18 Общество
Брянский коллектив завоевал диплом межрегионального фестиваля «Русское поле»
Брянский коллектив завоевал диплом третьей степени межрегионального фестиваля «Русское поле». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.  

 

В Москве прошёл межрегиональный фестиваль «Русское поле». В конкурсной программе «Модный ряд» в номинации «Лучшая коллекция одежды» выступили ученицы Образцового театра моды «Мода Как искусство» Дворца культуры имени Кравцова Брянска. Юные модели представили коллекцию «Секрет флориста». Они продемонстрировали пальто с узорами из крупных розанов, легких шляпок и чуней в виде оборок. Среди 28 коллекций брянские модели завоевали диплом лауреата третьей степени.

