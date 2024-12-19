Брянский коллектив завоевал Гран-при всероссийского фестиваля
Брянский коллектив завоевал Гран-при всероссийского фестиваля. Об этом сообщили в соцсетях Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.
В городе Мытищи Московской области прошёл финал l Всероссийского фестиваля — конкурса «Наследие нации». Участвовали в мероприятии 550 человек из восьми регионов России.
В номинации «Фольклор» в возрастной категории 8-10 лет выступила группа «Златица» детской фольклорной школы «Калинушка» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. Юные танцоры завоевали Гран-при фестиваля.