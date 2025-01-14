Брянский коллектив завоевал пять дипломов на международном фестивале
Воспитанники брянской цирковой студии завоевал пять дипломов на международном фестивале. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.
В городе Санкт-Петербурге прошёл международный творческий фестиваль- конкурс «Призвание — артист». Участвовали в состязании воспитанники цирковой студии «ИМПУЛЬС» брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. Они завоевали пять наград.
Так, номер со скакалками «Барыня» стал лауреатом первой степени. Дипломы лауреатов второй степени завоевали акробаты на батуте «Озорные лягушата» , пластический этюд «Русалки», эквилибр на катушках «Ретро» и пластический этюд на столе «Сакура». Кроме того, по результатам онлайн-голосования номер «Барыня» завоевал Приз зрительских симпатий.