Брянский краеведческий музей выиграл конкурс проекта «Без срока давности»

Брянский краеведческий музей занял первое место в конкурсе проекта «Без срока давности». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
В Санкт-Петербурге стартовал Международный научно-практический форум «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти». Он организован Национальным центром исторической памяти при Президенте Российской Федерации.
В главном штабе «Эрмитажа» озвучили итоги конкурса музейных экспозиций «Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны». В номинации «Лучшая концепция и тематико-экспозиционный подход» Брянский государственный краеведческий музей представил концепцию музейно-мемориального комплекса «Жертвам-узникам концлагеря «Дулаг-142». Проект занял первое место.
20.11.2024 16:45
Век литературы
Смоленская писательская организация отметила юбилей. В большом концертном зале областной филармонии прошёл торжественный вечер, посвящённый 100‑летнему юбилею Смоленской писательской организации. Её создание в 1924 году инициировал Михаил Исаковский. В 90‑е годы была образованы областная организация Союза писателей России под руководством поэта и литературного критика Виктории Бобарыкиной, а также региональное отделение Союза российских писателей, которое возглавил поэт и публицист Владимир Макаренков. Сегодня писательское
20.11.2024 16:44
Миллиарды на развитие
Озвучены основные параметры бюджета региона — 2025. Как будет жить область в ближайшие годы, какие проекты будут реализованы, на что будут направлены бюджетные средства и сохранит ли главный финансовый документ региона социальную направленность? Ответы на эти и другие важные для каждого жителя Смоленщины вопросы прозвучали во время состоявшихся 11 ноября публичных слушаний, посвящённых проекту областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026/27 год.