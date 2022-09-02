Брянский лицей вошёл в ТОП-200 рейтинга RAEX

Лицей №1 областного центра занял 75-е место в рейтинге школ России, чьи выпускники успешно поступают в лучшие вузы страны. Об этом рассказал директор учебного заведения Юрий Клюев

В минувшем учебном 63 ученика Брянского городского лицея №1 имени А.С. Пушкина стали победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Четыре лицеиста успешно прошли заключительный этап. Восемь учеников лицея набрали 100 баллов по различным предметам на ЕГЭ.

Благодаря таким успехам в 2022 году лицей вновь вошёл в ТОП-200 рейтинга RAEX. Там отображаются школы, чьи выпускники поступают в лучшие вузы страны. Брянский лицей занял 75-ю строчку. А в ЦФО по этому же показателю лицей занял четвертое место. опережают его только школы Московской области. А в Брянской области лицей – в лидерах по студентам лучших вузов.

В этом году в Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина поступили 111 ребят. Все они перешли из других учебных заведений, так как обучение здесь начинается с седьмого класса. Всего за парты лицея сели около тысячи детей.