Брянский музей получил благодарность Полномочного представителя Президента в ЦФО

Брянский краеведческий музей получил благодарность Полномочного представителя Президента в ЦФО за вклад в сохранение истории партизанского движения. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Москве прошла церемония вручения Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства. В неё участвовали и представители региона.

Брянский государственный краеведческий музей получил Благодарственное письмо Полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. Он оценил вклад учреждения в сохранение истории партизанского движения на Брянщине в годы Великой Отечественной войны. Так, более двух лет музей создавал энциклопедический словарь «История партизанского движения на Брянщине в годы Великой Отечественной войны (1941-1943)». Издание презентовали в конце ноября на Международном семинаре «Нацистские лагеря смерти на территории Союзного государства».