Брянский музей проведёт экскурсию «Деревянная сказка»

Посетителям раскроют тайны парку-музею А. К. Толстого.

В субботу, 25 июня Брянский краеведческий музей проведёт пешеходную экскурсию «Деревянная сказка».

Познавательная прогулка состоится в парке Толстого. Экскурсовод раскроет тайну Десняночки, а также расскажет о Романе Брянском и о Брянской Мадонне.

Записаться на экскурсию можно по телефонам: 8 (953) 272-85-81, 8 (4832) 74-54-37.

Парк-музей Толстого в Брянске с 1982 года внесён в монографию «Парки мира» вместе с другими 400 самыми необычными парками планеты.