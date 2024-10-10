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Брянский начальник стрелковой команды получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

2024, 10 октября 15:33 Общество
Брянский начальник стрелковой команды получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
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Президент России наградил брянского начальника стрелковой команды медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Глава страны оценил трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу начальника стрелковой команды по охране искусственных сооружений станции Витемля Брянского отряда ведомственной охраны на Московской железной дороге Максима Ювченко. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, медаль «За отвагу на пожаре» получили водители Брянского пожарно-спасательного центра Сергей Куриленко и Виталий Толочко, пожарный Юрий Лисица, и командир отделения Валерий Чемерис.

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