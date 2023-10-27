Брянский омбудсмен сообщила о помощи семье погорельцев

Брянский омбудсмен сообщила о помощи в приобретении дома для семьи погорельцев.
В Карачевском районе сгорел дом, в котором жила бабушка и её четверо внуков. Дети и пожилая женщина остались без крова. К помощи присоединились чиновники , депутаты, Уполномоченная по правам ребенка и неравнодушные жители.
«Центр детства и семьи «Мечта» организовали сбор средств на покупку нового дома для семьи. Они уже нашли дом с приусадебным участком и собрали часть денег на его приобретение.
«АНО «Центр детства и семьи «Мечта», с которым Уполномоченным по правам ребенка заключено соглашение, в том числе предусматривающее помощь семьям в трудной жизненной ситуации, готов присоединиться к сбору средств, отчет о которых будет представлен на сайте», — отметила Инна Мухина.
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