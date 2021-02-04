Брянский оператор по обращению с ТКО не будет до июля выставлять штрафы

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области не будет до июля выставлять штрафы и начислять пени жителям за несвоевременное или неполное внесение платы за предоставленную коммунальную услугу. АО «Чистая планета» продлевает мораторий, который действовал с апреля прошлого года.

1 января прекратилось действие моратория на взимание штрафов за неуплату ЖКУ. Минстрой не стал продлевать послабления, которые были введены в связи с пандемией. Как сообщают федеральные СМИ, в феврале гражданам вновь начнут начислять пени и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы за коммунальные услуги за январь. Об этом говорится в официальном ответе замглавы министерства строительства и ЖКХ Максима Егорова депутату Госдумы Анатолию Выборному, полученном парламентарием 2 февраля.

Также подчеркивается, что с начала этого года предоставление коммунальных услуг и расчеты за потребленные коммунальные ресурсы осуществляются в соответствии с действующим жилищным законодательством РФ без послаблений, которые были установлены кабмином в прошлом апреле. Так, коммунальщикам, РСО и операторам ТКО в период пандемии было запрещено приостанавливать оказание коммунальных услуг при их неполной оплате. Теперь и эта мера будет применяться вновь.

Вместе с тем, руководство регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области приняло решение, что до середины этого года, несмотря на наличие правовых оснований, АО «Чистая планета» не будет выставлять штрафы и начислять пени жителям за несвоевременное или неполное внесение платы за предоставленную коммунальную услугу по обращению с отходами.

– Таким образом, требования по погашению текущей и просроченной задолженности по оплате будут предъявляться только в части основного долга, который можно погасить в досудебном порядке, чтобы не нести дополнительные расходы по судебному производству, – прокомментировала руководитель юридической службы АО «Чистая планета» Виктория Кытина.