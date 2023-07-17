Брянский педагог получила премию от Минпросвещения России

Педагог брянского лицея получила премию в 200 тысяч рублей от Минпросвещения России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Министерстве просвещения России подвели итоги ежегодного конкурса на присуждение премий лучшим учителям. По Указу президента победители получают по 200 тысяч рублей. В этом году количестве претендентов выростло с 1000 до 1250 человек.

Одной из победительниц стала учитель русского языка и литературы лицея № 1 Брянского района Антонина Дунина. Жюри оценило её достижения в педагогической деятельности.