Брянский педагог представит регион на Всероссийском конкурсе

Школьный учитель из Брянска Кирилл Минкин представит регион в финале Всероссийского конкурса «Флагманы дополнительного образования». Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Заявки на участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы дополнительного образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подали более 16 тысяч жителей регионов.Финалистами после подведения итогов дистанционного тестирования стали лишь 200 человек.

В финал вышел и представитель Брянской области. Учителя русского языка и литературы школы №51 Брянска Кирилла Минкина ждёт три конкурсных этапа. А перед каждым пройдёт встреча с экспертами в сфере дополнительного образования.

Победители станут экспертами президентской платформы «Россия – страна возможностей». А также лауреаты поедут в туры по России по программе «Больше, чем путешествие».

Конкурс проводят в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ.