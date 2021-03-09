Брянский пенсионер получил 7,5 года за убийство дочери-инвалида

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

71-летний житель Сельцо предстал перед судом по обвинению в убийстве.

13 июля 2020 года у дома по улице Южной в Сельцо мужчина поссорился со своей дочерью – инвалидом II группы. Складным ножом он ударил дочь в грудь, задев внутренние грудные артерии и вены. Женщина умерла в этот же день от кровопотери.

Как сообщает региональная прокуратура, суд приговорил пенсионера к семи с половиной годам колонии строгого режима.