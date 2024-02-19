Супруги Лебель из Сельцо отметили изумрудную свадьбу

Супруги Лебель из Сельцо отметили пятидесятипятилетие совместной жизни. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В ЗАГСе Сельцо чествовали юбиляров совместной жизни. С изумрудным юбилеем супругов Лебель поздравили руководители центра занятости и социальной защиты города.

Николай Николаевич и Людмила Афанасьевна Лебель вместе уже 55 лет. Они вырастили семь детей. А теперь помогают в воспитании 14 внуков и правнучки.

На мероприятии супруги открыли секрет их семейного счастья: «Взаимное уважение, доверие, огромное терпение и, конечно же, любовь!».