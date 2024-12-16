Брянский пловец завоевал золотую медаль чемпионата мира

Брянский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль чемпионата мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Будапеште в Венгрии прошёл чемпионат мира по по плаванию на короткой воде. Российская сборная выступила там в нейтральном статусе.

Финальный заплыв на дистанции 400 метров комплексом выиграл брянский спортсмен Илья Бородин. Он обошёл призёра Олимпийских игр, американца Карсона Фостера.

Всего российская команда завоевала шесть золотых медалей и заняла второе место в общем зачете.