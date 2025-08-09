Брянский полицейский помог беременной женщине вовремя попасть в больницу. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Семейная пара из Навлинского района направлялась в перинатальный центр города Брянска. У женщины раньше времени начались роды.

По дороге у машины спустило колесо. Мужчина обратился за помощью к сотруднику отдельного батальона ДПС, который нёс службу. Инспектор Валерий Болотин пересадил пару в патрульную автомашину. Включив проблесковые маячки и спецсигналы он быстро добрался до перинатального центра.

Спустя полтора часа после прибытия в клинику женщина родила здорового мальчика. После выписки из родильного дома супружеская пара с новорождённым и старшим сыном встретились с полицейским. Они поблагодарили стража порядка за помощь.

«Вызывает уважение, что на нашей Брянской земле служат такие сотрудники Госавтоинспекции, которые относятся к исполнению служебного долга с максимальной отдачей, в том числе в обстоятельствах, выходящих за рамки их прямых обязанностей!» – подчеркнули супруги.