Брянский полицейский помог беременной женщине вовремя попасть в больницу. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Семейная пара из Навлинского района направлялась в перинатальный центр города Брянска. У женщины раньше времени начались роды.
По дороге у машины спустило колесо. Мужчина обратился за помощью к сотруднику отдельного батальона ДПС, который нёс службу. Инспектор Валерий Болотин пересадил пару в патрульную автомашину. Включив проблесковые маячки и спецсигналы он быстро добрался до перинатального центра.
Спустя полтора часа после прибытия в клинику женщина родила здорового мальчика. После выписки из родильного дома супружеская пара с новорождённым и старшим сыном встретились с полицейским. Они поблагодарили стража порядка за помощь.
«Вызывает уважение, что на нашей Брянской земле служат такие сотрудники Госавтоинспекции, которые относятся к исполнению служебного долга с максимальной отдачей, в том числе в обстоятельствах, выходящих за рамки их прямых обязанностей!» – подчеркнули супруги.
06.08.2025 11:01
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
06.08.2025 10:58
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
06.08.2025 10:57
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,